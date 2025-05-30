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Finale 1: Play of the Day vs. Jena

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Vor knapp 4.600 Zuschauern in der SWT Arena emfpingen die @vetconcept-gladiators-trier das Team von @sc-jena im ersten Finalspiel der @barmer-2-basketball-bundesliga . Hier sind die schönsten Trierer Szenen im Play of the Day.

BasketballScience City JenaBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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