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ProA: RÖMERSTROM Gladiators Trier vs. Medipolis SC Jena

VET-CONCEPT Gladiators Trier
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Video-Livestream des Basketballspiels RÖMERSTROM Gladiators Trier vs. Medipolis SC Jena aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 5. Spieltag am 16.10.2021. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa @roemerstrom-gladiators-trier &nbsp; @medipolissc &nbsp; #basketball    #barmer2basketballbundesliga   

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VET-CONCEPT Gladiators Trier ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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