2. Liga: Cleverer Spielzug! Hagen überlistet gesamte Abwehr

19.10.18, 18:22 Uhr
In der Partie der 2. Handball Bundesliga zwischen dem TSV Bayer Dormagen und dem VfL Eintracht Hagen, überlistet Hagen mit einem Spielzug die gesamte Abwehr von Dormagen.
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