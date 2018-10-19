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2. Liga: Cleverer Spielzug! Hagen überlistet gesamte Abwehr

2. Handball Bundesliga
2. Handball Bundesliga

19.10.18, 18:22 Uhr

In der Partie der 2. Handball Bundesliga zwischen dem TSV Bayer Dormagen und dem VfL Eintracht Hagen, überlistet Hagen mit einem Spielzug die gesamte Abwehr von Dormagen.

Handball TSV Bayer Dormagen Männer VfL Eintracht Hagen Männer II
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