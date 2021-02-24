Zum Inhalt
  1. Home
  2. Handball
  3. 2. Handball Bundesliga
  4. Nach schönem Passspiel! De Santis packt den Leger aus

Nach schönem Passspiel! De Santis packt den Leger aus

2. Handball Bundesliga
2. Handball Bundesliga

24.02.21, 22:16 Uhr

Video-Highlight des Nachholspiels HC Elbflorenz 2006 gegen EHV Aue in der 2. Handball-Bundesliga vom 4. Spieltag am 24.02.2021.

Handball HC Elbflorenz U19m EHV Aue Männer HC Elbflorenz 2006
Dieses Video ist nur in bestimmten Ländern verfügbar: Deutschland , Österreich , Schweiz 
2. Liga: Irre Schlussminuten in Essen - Der Kommentator gibt alles
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Irre Schlussminuten in Essen - Der Kommentator gibt alles

21.09.18, 19:10 Uhr

Handball
2. Liga: Aue verschenkt in der Schlussphase den Sieg gegen Emsdetten
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Aue verschenkt in der Schlussphase den Sieg gegen Emsdetten

28.09.18, 18:43 Uhr

Handball
EHV Aue - Die Highlights der 2. HBL-Saison 2020/21
2. Handball Bundesliga
EHV Aue - Die Highlights der 2. HBL-Saison 2020/21

24.08.21, 10:10 Uhr

Handball
FREE
DHB-Pokal: Aue gewinnt Krimi in Potsdam - die Highlights
2. Handball Bundesliga
DHB-Pokal: Aue gewinnt Krimi in Potsdam - die Highlights

27.08.21, 10:25 Uhr

Handball
2. HBL: Schöner Treffer und Purzelbaum rückwärts gratis! Urban von Rechtsaußen
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Schöner Treffer und Purzelbaum rückwärts gratis! Urban von Rechtsaußen

30.05.21, 13:47 Uhr

Handball
2. Liga: Ausgleich oder Sieg? Die Schlussphase bei Aue vs. Elbflorenz
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Ausgleich oder Sieg? Die Schlussphase bei Aue vs. Elbflorenz

10.11.18, 10:49 Uhr

Handball
2. HBL: Kempa ins Glück! Greß mit grandiosem Trick
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Kempa ins Glück! Greß mit grandiosem Trick

21.03.21, 12:29 Uhr

Handball
Doppelparade! Huhnstock mauert sein Tor zu
2. Handball Bundesliga
Doppelparade! Huhnstock mauert sein Tor zu

24.02.21, 22:16 Uhr

Handball
2. HBL: Richtig lässig! Aues Halfdansson schüttelt Dreher aus dem Handgelenk
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Richtig lässig! Aues Halfdansson schüttelt Dreher aus dem Handgelenk

20.03.21, 16:38 Uhr

Handball
FREE
2. HBL: Wunderschöne Anspiele und starke Tore - Die Highlights vom 26. Spieltag
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Wunderschöne Anspiele und starke Tore - Die Highlights vom 26. Spieltag

14.03.22, 11:06 Uhr

Handball

Weitere Videos und Fotos von 2. Handball Bundesliga

2. Liga: Zwei Tore in 20 Sekunden! Wilhelmshaven macht den Deckel drauf
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Zwei Tore in 20 Sekunden! Wilhelmshaven macht den Deckel drauf

30.09.18, 13:47 Uhr

Handball
Faszination Handball
2. Handball Bundesliga
Faszination Handball

09.04.14, 14:52 Uhr

Handball
2. Liga: Blaue Karte heizt Schlussminute in Wilhelmshaven auf
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Blaue Karte heizt Schlussminute in Wilhelmshaven auf

09.11.18, 20:56 Uhr

Handball
2. Liga: Irre Schlussminuten in Essen - Der Kommentator gibt alles
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Irre Schlussminuten in Essen - Der Kommentator gibt alles

21.09.18, 19:10 Uhr

Handball
2. Liga: Hamms Kreisläufer Brosch vollendet einhändigen Catch mit Heber
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Hamms Kreisläufer Brosch vollendet einhändigen Catch mit Heber

11.11.18, 18:30 Uhr

Handball
FREE
2. HBL: Was für eine Schlussphase, inklusive Buzzerbeater-Tor zum Sieg!
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Was für eine Schlussphase, inklusive Buzzerbeater-Tor zum Sieg!

09.02.22, 21:18 Uhr

Handball
ASV Hamm-Westfalen - Die Highlights der 2. HBL-Saison 2020/21
2. Handball Bundesliga
ASV Hamm-Westfalen - Die Highlights der 2. HBL-Saison 2020/21

13.08.21, 13:59 Uhr

Handball
2. Liga: Aue verschenkt in der Schlussphase den Sieg gegen Emsdetten
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Aue verschenkt in der Schlussphase den Sieg gegen Emsdetten

28.09.18, 18:43 Uhr

Handball
FREE
2. Liga: Hildesheim erwischt guten Start gegen Hamm
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Hildesheim erwischt guten Start gegen Hamm

03.05.18, 08:04 Uhr

Handball
FREE HIGHLIGHTS
2. HBL: Tolle Kreisanspiele und wichtige Paraden - die Highlights des 5. Spieltags
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Tolle Kreisanspiele und wichtige Paraden - die Highlights des 5. Spieltags

03.10.22, 07:32 Uhr

Handball
FREE HIGHLIGHTS
2. HBL: Tore über das komplette Spielfeld, ein No-Look-Treffer und viele kluge Spielzüge - Die Highlights des 37. Spieltages
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Tore über das komplette Spielfeld, ein No-Look-Treffer und viele kluge Spielzüge - Die Highlights des 37. Spieltages

05.06.23, 15:10 Uhr

Handball
2.HBL: Stark gedeckt, solider Abschluss! Köster ist nicht aufzuhalten
2. Handball Bundesliga
2.HBL: Stark gedeckt, solider Abschluss! Köster ist nicht aufzuhalten

01.04.21, 18:00 Uhr

Handball
2. HBL: Dusel-Tor! Rimpar gelingt gegen Großwallstadt beinahe alles
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Dusel-Tor! Rimpar gelingt gegen Großwallstadt beinahe alles

05.03.21, 21:18 Uhr

Handball
EHV Aue - Die Highlights der 2. HBL-Saison 2020/21
2. Handball Bundesliga
EHV Aue - Die Highlights der 2. HBL-Saison 2020/21

24.08.21, 10:10 Uhr

Handball
2. Liga: Traum-Dreher von Hamm! Keine Chance für Rhein-Vikings Keeper
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Traum-Dreher von Hamm! Keine Chance für Rhein-Vikings Keeper

07.10.18, 17:04 Uhr

Handball
FREE HIGHLIGHTS
2. HBL: Dresden beschert dem Meister die erste Auswärtsniederlage der Saison - die Highlights des letzten Spieltags
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Dresden beschert dem Meister die erste Auswärtsniederlage der Saison - die Highlights des letzten Spieltags

09.06.23, 15:12 Uhr

Handball

Ähnliche Profile