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ProA: PS Karlsruhe LIONS vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim | Highlights

BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA
BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

08.11.25, 10:48 Uhr

Video-Highlights des Basketballspiels PS Karlsruhe LIONS vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 07.11.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball#proa#barmer2basketballbundesliga #proa-highlights @ps-karlsruhe-lions @kreisbau-knights-kirchheim

Basketball PS Karlsruhe LIONS Kreisbau Knights Kirchheim BARMER 2. Basketball Bundesliga
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ProA: PS Karlsruhe LIONS vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim
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