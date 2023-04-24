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3. Liga: Schlagwürfe und ganz viel Emotionen - Die Highlights aus Aufstiegsrunde, Ligapokal und Relegation

3. Handball-Liga Männer
3. Handball-Liga Männer

24.04.23, 14:34 Uhr

Video-Highlights der 1. Aufstiegsrunde und des Ligapokals in der 3. Liga der Männer. #handball#liga3#dhb@deutscherhandballbund@3-handball-liga@sportdeutschlandtv@hsg-rodgau-nieder-roden@bergischepanther @longericher-sc-koeln@hcob@wilhelmshavener-hv @tvemsdetten @teamhandball @haspo-bayreuth @hg-oftersheim-schwetzingen @dhk-flensborg

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