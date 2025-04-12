ProA: ART Giants Düsseldorf vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim

12.04.25, 14:45 Uhr
Video-Livestream des Basketballspiels ART Giants Düsseldorf vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 32. Spieltag am 12.04.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @art-giants-duesseldorf @kreisbau-knights-kirchheim
26.10.25, 15:45 Uhr
21.09.24, 16:45 Uhr
06.04.25, 12:45 Uhr
18.10.25, 16:15 Uhr
07.02.24, 18:15 Uhr
29.04.23, 17:15 Uhr
07.03.25, 18:45 Uhr
02.12.23, 17:43 Uhr
27.09.25, 16:45 Uhr
26.04.25, 16:30 Uhr
26.04.25, 17:15 Uhr
09.02.25, 20:44 Uhr
28.04.25, 07:11 Uhr
03.01.25, 18:45 Uhr
09.02.25, 14:45 Uhr
18.03.24, 08:51 Uhr
18.11.23, 17:45 Uhr
25.11.23, 17:45 Uhr
09.12.23, 17:45 Uhr
21.10.23, 16:45 Uhr
18.02.24, 12:30 Uhr
26.12.23, 18:15 Uhr
02.01.24, 18:15 Uhr
22.10.23, 09:43 Uhr
18.01.25, 20:49 Uhr
30.01.23, 11:03 Uhr