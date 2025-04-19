ProA: Artland Dragons vs. ART Giants Düsseldorf Artland Dragons 19.04.25, 17:15 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Artland Dragons vs. ART Giants Düsseldorf aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 33. Spieltag am 19.04.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @art-giants-duesseldorf @artland-dragonsBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAArtland DragonsART Giants DüsseldorfArtland Dragons ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.