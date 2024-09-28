ProA: Artland Dragons vs. BBC Bayreuth Artland Dragons 28.09.24, 17:15 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Artland Dragons vs. BBC Bayreuth aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 2. Spieltag am 28.09.2024. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @artland-dragons @medikamente-per-klick-bayreuthBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAArtland DragonsMedikamente per Klick BayreuthArtland Dragons ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.