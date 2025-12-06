ProA: Artland Dragons vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim

06.12.25, 18:15 Uhr
Video-Livestream des Basketballspiels Artland Dragons vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 06.12.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @artland-dragons @kreisbau-knights-kirchheim
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