ProA: Artland Dragons vs. GIESSEN 46ers Artland Dragons 10.11.24, 15:45 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Artland Dragons vs. GIESSEN 46ers aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 9. Spieltag am 10.11.2024. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @artland-dragons @giessen-46erBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAArtland DragonsGIESSEN 46ersArtland Dragons ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.