Die Sommerpause der Berlin Adler ist endlich vorbei! Am kommenden Samstag (22. August) empfangen die Hauptstädter im heimischen Stade Napoleon die Halle Falken zum Spitzenspiel in der Regionalliga Ost. Kick-Off ist 15 Uhr, die Power-Party beginnt wie immer um 13 Uhr.



Mit einem Sieg könnten die Adler vorzeitig die Meisterschaft in der Regionalliga Ost für sich entscheiden und schon für die Aufstiegs-Playoffs planen. Zudem könnte man sich für die Heimniederlage von 2025 gegen die Falken revanchieren, die eine Perfect Season zunichte gemacht hatte.



Derzeit stehen die Adler unangefochten und ungeschlagen mit einer Bilanz von 7:0 Siegen an der Tabellenspitze. Dabei stellen die Berliner sowohl die beste Offensive mit sage und schreibe 63 Punkten pro Spiel als auch die beste Abwehr, die im Schnitt pro Partie weniger als 7 Punkte zulässt.



Die Gäste aus Halle liegen direkt hinter den Adlern mit 5:2 Siegen auf Platz zwei der Tabelle. Ihr Prunkstück ist eindeutig die Defensivabteilung mit ca. 14 Gegenpunkten pro Spiel. Mit einem Sieg in Berlin könnten die Falken ihre Chance auf Platz eins weiter wahren, und die Adler müssten ihre Meisterschaftsfeier zumindest vorerst verschieben.