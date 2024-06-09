23.08.26, 12:45 Uhr UPCOMING : Live in 10d • 23h • 33m • 57s
Video-Livestream des Spiels ifm Razorbacks Ravensburg vs. Regensburg Phoenix in der effect® ENERGY GFL am 23.08.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl #germanfootballleague #football #american-football @gfl @ifm-razorbacks-ravensburg @regensburg-phoenix
15.08.26, 13:25 Uhr
15.08.26, 13:45 Uhr
08.08.26, 13:30 Uhr
08.08.26, 18:55 Uhr
08.08.26, 18:03 Uhr
09.08.25, 14:45 Uhr
23.08.25, 16:45 Uhr
27.09.25, 14:45 Uhr
21.09.25, 12:45 Uhr
24.05.25, 14:45 Uhr
15.06.25, 12:45 Uhr
24.08.24, 15:45 Uhr
19.07.25, 13:45 Uhr
24.05.26, 12:45 Uhr
29.06.25, 12:45 Uhr
19.07.26, 12:45 Uhr
23.06.24, 12:45 Uhr
14.07.24, 12:45 Uhr
23.06.24, 08:55 Uhr
09.06.24, 12:45 Uhr
27.07.24, 15:45 Uhr