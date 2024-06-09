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effect® ENERGY GFL: ifm Razorbacks Ravensburg vs. Regensburg Phoenix

ifm Razorbacks Ravensburg ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
ifm Razorbacks Ravensburg
ifm Razorbacks Ravensburg

23.08.26, 12:45 Uhr UPCOMING : Live in 10d • 23h • 33m • 57s

Video-Livestream des Spiels ifm Razorbacks Ravensburg vs. Regensburg Phoenix in der effect® ENERGY GFL am 23.08.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl#germanfootballleague#football    #american-football @gfl @ifm-razorbacks-ravensburg @regensburg-phoenix

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effect® ENERGY GFL-Livekonferenz am 15.08.2026 - kommentiert von Carsten Spengemann und Philipp Forstner
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