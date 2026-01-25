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ProA: Eisbären Bremerhaven vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim

Eisbären Bremerhaven ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Eisbären Bremerhaven
Eisbären Bremerhaven

25.01.26, 13:45 Uhr

Video-Livestream des Basketballspiels Eisbären Bremerhaven vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 25.01.2026. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @eisbaerenbremerhaven @kreisbau-knights-kirchheim

Basketball Eisbären Bremerhaven Kreisbau Knights Kirchheim BARMER 2. Basketball Bundesliga
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