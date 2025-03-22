ProA: Eisbären Bremerhaven vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim

Video-Livestream des Basketballspiels Eisbären Bremerhaven vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 29. Spieltag am 22.03.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @eisbaerenbremerhaven @kreisbau-knights-kirchheim