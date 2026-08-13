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Ötztaler Cycle Marathon 2026: The myth calls for the 45th time

World of Freesports
World of Freesports

Yesterday, 7:24 AM

On Sunday, August 30, 2026, Sölden will once again become the center of the international cycling world as the 45th Ötztal Cycle Marathon gets underway. Around 4,000 cyclists will line up in Sölden to tackle the demanding 227-kilometer course, which includes 5,500 meters of climbing over the Kühtaisattel, Brenner, Jaufenpass, and Timmelsjoch before returning to the start in Sölden.

This livestream is only available in some countries: Germany , Austria , Italy 
and 235 other countries Switzerland, France, Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Angola, Antarctica (special status through Antarctic Treaty), American Samoa, Australia, Aruba, Åland, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Saint Barthélemy, Bermuda, Brunei, Bonaire, Saba, Sint Eustatius, Bahamas, Bhutan, Bouvet Island, Botswana, Belarus, Belize, Canada, Cocos Islands, Congo, Democratic Republic, Central African Republic, Congo, Republic, Ivory Coast, Cook Islands, Cameroon, People's Republic of China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Cape Verde, Curaçao, Christmas Island, Cyprus, Czech Republic, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, Falkland Islands, Micronesia, Faroe Islands, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, Guernsey (Channel Island), Ghana, Gibraltar, Greenland, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, South Georgia and the South Sandwich Islands, Guatemala, Guam, Guinea-Bissau, Hong Kong, Heard and McDonald Islands, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, Isle of Man, India, British Indian Ocean Territory, Iraq, Iran, Iceland, Jersey (Channel Island), Jamaica, Jordan, Japan, Kenya, Kyrgyzstan, Cambodia, Kiribati, Comoros, St. Kitts and Nevis, Korea, North, Korea, South, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Laos, Lebanon, St. Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Libya, Morocco, Monaco, Moldova, Montenegro, Saint Martin (French part), Madagascar, Marshall Islands, North Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Macau, Northern Marianas, Martinique, Mauritania, Montserrat, Malta, Mauritius, Maldives, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, New Caledonia, Niger, Norfolk Island, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, Nepal, Nauru, Niue, New Zealand, Oman, Panama, French Polynesia, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Saint-Pierre and Miquelon, Pitcairn Islands, Puerto Rico, Palestine, Portugal, Palau, Qatar, Réunion, Romania, Serbia, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Solomon Islands, Seychelles, Sudan, Sweden, Singapore, St. Helena, Ascension and Tristan da Cunha, Slovenia, Svalbard and Jan Mayen, Slovakia, Sierra Leone, San Marino, Senegal, Somalia, South Sudan, São Tomé and Príncipe, El Salvador, Sint Maarten, Syria, Eswatini, Turks and Caicos Islands, Chad, French Southern and Antarctic Lands, Togo, Thailand, Tajikistan, Tokelau, East Timor, Turkmenistan, Tunisia, Tonga, Turkey, Trinidad and Tobago, Tuvalu, Republic of China, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States Minor Outlying Islands, United States, Uzbekistan, Vatican City, St. Vincent and the Grenadines, British Virgin Islands, American Virgin Islands, Vietnam, Vanuatu, Wallis and Futuna, Samoa, countries.XK, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe
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