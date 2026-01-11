ProA: EPG Baskets Koblenz vs. GIESSEN 46ers EPG Baskets Koblenz 11.01.26, 15:45 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels EPG Baskets Koblenz vs. GIESSEN 46ers aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 11.01.2026. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @epgbasketskoblenz @giessen-46erBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAEPG Baskets KoblenzGIESSEN 46ersEPG Baskets Koblenz ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.