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JBLH mA 1. Liga Nord: Füchse Berlin vs. THW Kiel

Füchse Berlin U19m ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Füchse Berlin U19m
Füchse Berlin U19m

20.02.26, 16:45 Uhr

Video-Livestream des Spiels Füchse Berlin vs. THW Kiel in der 1. Liga JBLH Nord am 20.02.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. @fuechse-berlin-u19m @thw-kiel-junioren @handball-net @deutscherhandballbund@jblhmaennlich #handball    #jblh#dhb #Liga1Nord

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