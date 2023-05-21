ProA Playoffs: JobStairs GIESSEN 46ers vs. RASTA Vechta - Spiel 2 GIESSEN 46ers 21.05.23, 15:45 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels JobStairs GIESSEN 46ers vs. RASTA Vechta aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga im Playoff-Halbfinale am 21.05.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga @rastavechtazwei @giessen-46er #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga #playoffs #wereadyBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAGIESSEN 46ersRASTA Vechta IIGIESSEN 46ers ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.