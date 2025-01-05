ProA: HAKRO Merlins Crailsheim vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim

Video-Livestream des Basketballspiels HAKRO Merlins Crailsheim vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 17. Spieltag am 05.01.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @hakromerlins @kreisbau-knights-kirchheim