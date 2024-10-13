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DEL2 Testspiel: EHC Freiburg vs. EHC Basel

EHC Freiburg è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.
EHC Freiburg
EHC Freiburg

28/08/26, 17:00 UPCOMING : Live in 16d • 6h • 26m • 30s

Video-Livestream dell'amichevole EHC Freiburg vs. EHC Basel il 28/08/2026. I club saranno finanziariamente coinvolti negli incassi. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @ehc-freiburg

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