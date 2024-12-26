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EHC Freiburg vs. HC La Chaux-de-Fonds

EHC Freiburg è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.
EHC Freiburg
EHC Freiburg

04/09/26, 17:00 UPCOMING : Live in 22d • 9h • 37m • 33s

Video-Livestream dell'amichevole EHC Freiburg vs. HC La Chaux-de-Fonds del 04/09/2026. I club saranno finanziariamente coinvolti negli incassi. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @ehc-freiburg

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