04/09/26, 17:00 UPCOMING : Live in 22d • 9h • 37m • 33s
Video-Livestream dell'amichevole EHC Freiburg vs. HC La Chaux-de-Fonds del 04/09/2026. I club saranno finanziariamente coinvolti negli incassi. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @ehc-freiburg
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