🇩🇪 EURO MOTO round 7 #hockenheimring - Samstag
Rennen 1 der Supersportler und Sportbikes sowie die Cup Klassen LIVE präsentiert von Lukas Gajewski, Edgar "Eddie" Mielke und Danijel Peric.
Alle Infos der EURO MOTO auch unter: http://www.euromoto.racing.de
14:15 Uhr – Welcome Moderation + Superpole EURO MOTO SUPERBIKE
14:25 Uhr – Pro Superstock 1000 Cup RACE 1 (race start 14:30 Uhr)
15:05 Uhr – Kawasaki ZX-6R Cup RACE 1 (race start 15:10 Uhr)
15:45 Uhr – EURO MOTO SPORTBIKE RACE 1 (race start 15:55 Uhr)
16:35 Uhr – EURO MOTO SUPERSPORT RACE 1 (race start 16:45 Uhr)
17:20 Uhr – Kawasaki ZX-4RR Cup RACE 1 (race start 17:25 Uhr)
Produktion: radioviktoria.media / Stephan Kraus
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