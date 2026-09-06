🇩🇪 EURO MOTO round 7 #hockenheimring - Sonntag
LIVE präsentiert von Lukas Gajewski, Edgar "Eddie" Mielke und Danijel Peric.
11:15 Uhr – Welcome Moderation
11:20 Uhr – EURO MOTO SUPERBIKE RACE 1 (race start 11:30 Uhr)
12:10 Uhr – EURO MOTO SPORTBIKE RACE 2 (race start 12:20 Uhr)
13:00 Uhr – Kawasaki ZX-4RR Cup RACE 2 (race start 13:05 Uhr)
14:25 Uhr – Kawasaki ZX-6R Cup RACE 2 (race start 14:30 Uhr)
15:10 Uhr – Pro Superstock 1000 Cup RACE 2 (race start 15:15 Uhr)
15:55 Uhr – EURO MOTO SUPERSPORT RACE 2 (race start 16:05 Uhr)
16:50 Uhr – EURO MOTO SUPERBIKE RACE 2 (race start 17:00 Uhr)
Produktion: radioviktoria.media / Stephan Kraus
Alle Infos der EURO MOTO auch unter: http://www.euromoto.racing.de
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