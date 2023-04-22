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Pressekonferenz vom 22.04.2023: Medipolis SC Jena vs. wiha Panthers Schwenningen

Science City Jena
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31.Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 22.April 2023: Die Pressekonferenz nach dem Heimspiel von Medipolis SC Jena gegen die wiha Panthers Schwenningen mit Alen Vlecic (Headcoach Schwenningen) und Michael Mai (Headcoach Jena). @barmer-2-basketball-bundesliga     @medipolissc @wiha-panthers-schwenningen &nbsp;

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