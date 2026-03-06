ProA: Uni Baskets Münster vs. BBC Bayreuth Uni Baskets Münster 06.03.26, 18:45 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Uni Baskets Münster vs. BBC Bayreuth 2. Basketball Bundesliga am 06.03.2026. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @uni-baskets-muenster @medikamente-per-klick-bayreuthBasketballUni Baskets MünsterMedikamente per Klick BayreuthBARMER 2. Basketball BundesligaUni Baskets Münster ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.