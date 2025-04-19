ProA: Uni Baskets Münster vs. Dresden Titans Uni Baskets Münster 19.04.25, 17:10 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Uni Baskets Münster vs. Dresden Titans aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 33. Spieltag am 19.04.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @uni-baskets-muenster @dresden-titansBasketballUni Baskets MünsterDresden TitansBARMER 2. Basketball BundesligaUni Baskets Münster ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.