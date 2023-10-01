Saisoneröffnung | Halbzeitinterview mit Christian Krings Uni Baskets Münster 01.10.23, 18:11 Uhr Folgen Halbzeit Interview mit Christian Krings, Geschäftsführer der BARMER 2. Basketball Bundesliga. Uni Baskets Münster vs. Phoenix Hagen aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 1. Spieltag am 29.09.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @uni-baskets-muensterBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProABARMER 2. Basketball BundesligaBARMER 2. Basketball Bundesliga ProA