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Saisoneröffnung | Halbzeitinterview mit Christian Krings

Uni Baskets Münster
Uni Baskets Münster

Halbzeit Interview mit Christian Krings, Geschäftsführer der BARMER 2. Basketball Bundesliga. Uni Baskets Münster vs. Phoenix Hagen aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 1. Spieltag am 29.09.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga     #basketball    #proa    #barmer2basketballbundesliga@uni-baskets-muenster

BasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProABARMER 2. Basketball BundesligaBARMER 2. Basketball Bundesliga ProA

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