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#02 Gamereport vs. Artland Dragons

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

4. Spieltag in der @barmer-2-basketball-bundesliga : Im Duell zweier noch siegloser Teams standen sich am Sonntag die&nbsp; @roemerstrom-gladiators-trier &nbsp;und die @artland-dragons &nbsp;gegenüber. Trier konnte dabei nur mit sieben einsatzfähigen Spielern antreten.&nbsp; #wiegladiatoren &nbsp; #invictus &nbsp;

BasketballArtland DragonsBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAwiegladiatoren

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