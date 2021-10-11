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#02 Gamereport vs. Nürnberg

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Ein Kantersieg zur Tabellenführung! Die @roemerstrom-gladiators-trier &nbsp;schlagen die @nuernberg-falcons-bc &nbsp;mit 90:55 und feiern damit den vierten Sieg im vierten Spiel in der @barmer-2-basketball-bundesliga &nbsp;. Es war das 1000. Spiel der Trierer Basketball-Legende Axel "Aggy" Mock, herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum! Produktion: Stream Solutions #wiegladiatoren &nbsp; #invictus &nbsp;&nbsp;

BasketballNürnberg Falcons BCBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAwiegladiatoren

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