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#07 Gamereport vs. Tübingen

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Am zweiten Weihnachtsfeiertag empfingen die @roemerstrom-gladiators-trier &nbsp;die @tigers-tuebingen &nbsp;in der @barmer-2-basketball-bundesliga . Die Teams boten den erstmals über 2400 Zuschauern in der Arena Trier einen starken Schlagabtausch. #wiegladiatoren &nbsp; #invictus &nbsp;

BasketballTigers TübingenBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAwiegladiatoren

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