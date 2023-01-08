08 Play of the Day vs. Leverkusen

Was ein Auftakt ins Basketballjahr 2023. Die @roemerstrom-gladiators-trier haben die @bayerischer-volleyball-verband-e-v in der @barmer-2-basketball-bundesliga mit 102:82 geschlagen und damit den siebten Sieg in Serie eingefangen. Hier sind die spektakulärsten Szenen im Play of the Day! #invictus #wiegladiatoren