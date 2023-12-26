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#08 Play of the Day vs. Paderborn

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Was für ein spannender Abschluss des Basketballjahres 2023 in der SWT Arena. Hier sind die schönsten Trierer Szenen vom Duell der @roemerstrom-gladiators-trier gegen die @gartenzaun24-baskets-paderborn in der @barmer-2-basketball-bundesliga .

BasketballPaderborn BasketsBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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