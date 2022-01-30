09 Gamereport vs. Karlsruhe

Wichtiges Spiel im Kampf um die Playoffplätze in der @barmer-2-basketball-bundesliga : Vor rund 1000 Zuschauern empfingen die @roemerstrom-gladiators-trier die @ps-karlsruhe-lions in der Arena Trier. Hier ist der Gamereport mit den besten Szenen der Partie! #wiegladiatoren #invictus