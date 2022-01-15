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#09 Play of the Day vs. Rostock

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Die @roemerstrom-gladiators-trier  haben ihr erstes Spiel unter dem neuen Headcoach Pascal Heinrichs gegen die @rostock-seawolves   in der @barmer-2-basketball-bundesliga   mit 80:88 verloren. Für die spektakulärsten Szenen sorgte Triers Bigman Austin Wiley.

BasketballSeawolves AcademyBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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