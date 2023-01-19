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#09 Play of the Day vs. Vechta

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Im vorgezogenen Heimspiel empfingen die @roemerstrom-gladiators-trier  vor über 2200 Zuschauern den Tabellenführer @rastavechta   in der @barmer-2-basketball-bundesliga . Hier sind die schönsten Szenen der Partie.

BasketballRASTA Vechta IIBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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