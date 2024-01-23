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#10 Gamereport vs. Dresden

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Es war ein schnelles, spektakuläres Spiel in der @barmer-2-basketball-bundesliga . Vor über 4700 Zuschauern in der SWT Arena empfingen die @roemerstrom-gladiators-trier zum Rückrundenauftakt die @dresden-titans .

BasketballDresden TitansBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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