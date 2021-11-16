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#06 Gamereport vs. Schwenningen

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Das Duell zweier Playoffkandidaten in der @barmer-2-basketball-bundesliga &nbsp; bot große Unterhaltung. Vor rund 1500 Zuschauern in der Arena Trier bewahrheitete sich im Spiel der @roemerstrom-gladiators-trier &nbsp;gegen die @wiha-panthers-schwenningen &nbsp;die alte Weisheit: Basketball ist ein Spiel der Läufe. #invictus &nbsp; #wiegladiatoren &nbsp;

BasketballBlack Forest PanthersBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAwiegladiatoren

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