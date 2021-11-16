06 Gamereport vs. Schwenningen

Das Duell zweier Playoffkandidaten in der @barmer-2-basketball-bundesliga bot große Unterhaltung. Vor rund 1500 Zuschauern in der Arena Trier bewahrheitete sich im Spiel der @roemerstrom-gladiators-trier gegen die @wiha-panthers-schwenningen die alte Weisheit: Basketball ist ein Spiel der Läufe. #invictus #wiegladiatoren