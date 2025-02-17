14 Play of the Day vs. Kirchheim

17.02.25, 00:44 Uhr
Vor der Länderspielpause in der @barmer-2-basketball-bundesliga haben die @vetconcept-gladiators-trier gegen die @kreisbau-knights-kirchheim eine Offensivfeuerwerk abgefeuert. Hier sind die schönsten Trierer Szenen im Play of the Day.
02.11.24, 18:05 Uhr
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