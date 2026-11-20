Eishockey
Philadelphia Flyers vs. Edmonton Oilers
National Hockey League·
Eishockey
Philadelphia Flyers vs. Edmonton Oilers
National Hockey League·
Eishockey
Dresdner Eislöwen vs. Eispiraten Crimmitschau
Deutsche Eishockey Liga 2·
Eishockey
Moser Medical Graz99ers vs. FTC-Telekom Budapest
win2day ICE Hockey League·
Eishockey
HCB Südtirol Alperia vs. Pioneers Vorarlberg
win2day ICE Hockey League·
Eishockey
Düsseldorfer EG vs. Ravensburg Towerstars
Deutsche Eishockey Liga 2·
Eishockey
Starbulls Rosenheim vs. EV Landshut
Deutsche Eishockey Liga 2·
Eishockey
Eisbären Regensburg vs. EC Bad Nauheim
Deutsche Eishockey Liga 2·
Eishockey
Vienna Capitals vs. EC-KAC
win2day ICE Hockey League·
Eishockey
EC iDM Wärmepumpen VSV vs. Hydro Fehervar AV19
win2day ICE Hockey League·
Eishockey
EHC Freiburg vs. ECDC Memmingen Indians
Deutsche Eishockey Liga 2·
Alle Spiele und Entscheidungen
Spieltag 17
EV Landshut vs. EHC Freiburg
EV Landshut·
Spieltag 17
Lausitzer Füchse vs. ECDC Memmingen Indians
Lausitzer Füchse·
Spieltag 17
EC Bad Nauheim vs. Ravensburg Towerstars
EC Bad Nauheim·
Spieltag 17
Düsseldorfer EG vs. Starbulls Rosenheim
Düsseldorfer EG·
Spieltag 17
Eispiraten Crimmitschau vs. EC Kassel Huskies
Eispiraten Crimmitschau·
Spieltag 17
Bietigheim Steelers vs. Dresdner Eislöwen
Bietigheim Steelers·
Spieltag 17
Eisbären Regensburg vs. Blue Devils Weiden
Eisbären Regensburg·
Spieltag 18
EV Landshut vs. ECDC Memmingen Indians
EV Landshut·
Spieltag 18
EC Kassel Huskies vs. EC Bad Nauheim
EC Kassel Huskies·
Spieltag 18
Starbulls Rosenheim vs. EHC Freiburg
Starbulls Rosenheim·
Alle Spiele und Entscheidungen
Gameday 2
FTC-Telekom Budapest vs. EC iDM Wärmepumpen VSV
FTC-Telekom Budapest·
Gameday 6
Vienna Capitals vs. Olimpija Ljubljana
Vienna Capitals·
Gameday 21
FTC-Telekom Budapest vs. HCB Südtirol Alperia
FTC-Telekom Budapest·
Gameday 21
EC Red Bull Salzburg vs. Moser Medical Graz99ers
EC Red Bull Salzburg·
Gameday 21
Hydro Fehervar AV19 vs. Pioneers Vorarlberg
Hydro Fehervar AV19·
Gameday 21
HC TIWAG Innsbruck vs. Steinbach Black Wings Linz
HC TIWAG Innsbruck·
Gameday 21
EC iDM Wärmepumpen VSV vs. Olimpija Ljubljana
EC iDM Wärmepumpen VSV·
Gameday 21
HC Falkensteiner Pustertal vs. EC-KAC
HC Falkensteiner Pustertal·
Gameday 21
Milano Hockey Club vs. Vienna Capitals
Milano Hockey Club·
Gameday 22
Moser Medical Graz99ers vs. Pioneers Vorarlberg
Moser Medical Graz99ers·
Alle Spiele und Entscheidungen
Eishockey
EV Zug vs. HC Ajoie
National League·
Eishockey
Lausanne HC vs. ZSC Lions Zürich
National League·
Eishockey
EV Zug vs. Genève-Servette HC
National League·
Eishockey
HC Lugano vs. HC Ajoie
National League·
Eishockey
SCL Tigers vs. HC Ambri-Piotta
National League·
Eishockey
SC Bern vs. EHC Kloten
National League·
Eishockey
Fribourg-Gottéron vs. SC Rapperswil-Jona Lakers
National League·
Eishockey
EHC Biel-Bienne vs. SC Bern
National League·
Eishockey
EHC Kloten vs. HC Davos
National League·
Eishockey
ZSC Lions Zürich vs. HC Lugano
National League·
Alle Spiele und Entscheidungen
DHB-Pokal - Viertelfinale
VfL Oldenburg vs. HSG Bensheim/Auerbach
VfL Oldenburg Frauen·
For Free
Buxtehuder SV vs. TuS Metzingen
Buxtehuder SV Frauen·
Spieltag 9
HSG Bensheim/Auerbach vs. BSV Sachsen Zwickau
HSG Bensheim/Auerbach Frauen·
Spieltag 9
VfL Oldenburg vs. FRISCH AUF Göppingen
VfL Oldenburg Frauen·
Spieltag 9
Sport-Union Neckarsulm vs. Thüringer HC
Sport-Union Neckarsulm Frauen·
Spieltag 9
HC Leipzig vs. SV Union Halle-Neustadt
HC Leipzig Frauen·
Spieltag 9
Borussia Dortmund vs. HSG Blomberg-Lippe
Borussia Dortmund Frauen·
Spieltag 10
TuS Metzingen vs. VfL Oldenburg
TuS Metzingen Frauen·
Spieltag 10
Thüringer HC vs. HSG Bensheim/Auerbach
Thüringer HC Frauen·
Spieltag 10
SV Union Halle-Neustadt vs. FRISCH AUF Göppingen
SV Union Halle-Neustadt Frauen·
Alle Spiele und Entscheidungen
Spieltag 17
Krefeld Pinguine vs. Straubing Tigers - MagentaSport
Deutsche Eishockey Liga·
Spieltag 17
Grizzlys Wolfsburg vs. Iserlohn Roosters - MagentaSport
Deutsche Eishockey Liga·
Spieltag 17
Red Bull München vs. Kölner Haie - MagentaSport
Deutsche Eishockey Liga·
Spieltag 17
Fischtown Pinguins Bremerhaven vs. Adler Mannheim - MagentaSport
Deutsche Eishockey Liga·
Spieltag 17
Augsburger Panther vs. Nürnberg Ice Tigers - MagentaSport
Deutsche Eishockey Liga·
Spieltag 17
Löwen Frankfurt vs. Schwenninger Wild Wings - MagentaSport
Deutsche Eishockey Liga·
Spieltag 17
Eisbären Berlin vs. ERC Ingolstadt - MagentaSport
Deutsche Eishockey Liga·
Spieltag 18
ERC Ingolstadt vs. Red Bull München - MagentaSport
Deutsche Eishockey Liga·
Spieltag 18
Nürnberg Ice Tigers vs. Fischtown Pinguins Bremerhaven - MagentaSport
Deutsche Eishockey Liga·
Spieltag 18
Straubing Tigers vs. Eisbären Berlin - MagentaSport
Deutsche Eishockey Liga·
Alle Spiele und Entscheidungen
DHB-Pokal - For Free
Füchse Berlin vs. Thüringer HC
Füchse Berlin Frauen·
DHB-Pokal - Viertelfinale
HSV Solingen-Gräfrath 76 vs. Buxtehuder SV
HSV Solingen-Gräfrath 76 Frauen·
Spieltag 10
TSV Bayer 04 Leverkusen vs. Bergischer HC
TSV Bayer 04 Leverkusen Frauen·
Spieltag 10
ESV 1927 Regensburg vs. Rostocker Handball Club
ESV 1927 Regensburg Frauen·
Spieltag 10
HSV Solingen-Gräfrath 76 vs. VfL Waiblingen
HSV Solingen-Gräfrath 76 Frauen·
Spieltag 10
SV Werder Bremen vs. HL Buchholz 08-Rosengarten
SV Werder Bremen Frauen·
Spieltag 10
HC Rödertal vs. HSG Freiburg
HC Rödertal Frauen·
Spieltag 10
TuS Lintfort vs. Füchse Berlin
TuS Lintfort Frauen·
For Free
1. FSV Mainz 05 vs. SG Nürtingen-Zizishausen
1. FSV Mainz 05 Frauen·
Spieltag 10
SG 09 Kirchhof vs. SV Todesfelde von 1928 e. V.
SG 09 Kirchhof Frauen·
Alle Spiele und Entscheidungen
Achtelfinale - kommentiert von Christoph Fetzer
Bílí Tygři Liberec vs. Kölner Haie
Champions Hockey League·
Achtelfinale
HC Pilsen vs. HC Davos
Champions Hockey League·
Achtelfinale - kommentiert von Constantin Eckner
Tappara Tampere vs. Adler Mannheim
Champions Hockey League·
Achtelfinale
Frölunda Gothenburg vs. Växjö Lakers
Champions Hockey League·
Achtelfinale - kommentiert von Nico Lange
Skellefteå AIK vs. Rögle Ängelholm
Champions Hockey League·
Achtelfinale - kommentuert von Nico Lange
Dynamo Pardubice vs. SaiPa Lappeenranta
Champions Hockey League·
Achtelfinale - kommentiert von Tobi Fischbeck
Eisbären Berlin vs. KooKoo Kouvola
Champions Hockey League·
Achtelfinale
Fribourg-Gottéron vs. Genève-Servette HC
Champions Hockey League·
3. Liga Frauen & Männer + männliche & weibliche A-Jugendbundesliga
Staffel Nord-West - Spieltag 13
TuS Vinnhorst vs. HC Eintracht Hildesheim
TuS Vinnhorst Männer·
Staffel Nord-Ost - Spieltag 13
TSV Altenholz vs. Handball Club Hamburg II
TSV Altenholz Männer·
1. Liga Süd - Spieltag 8
TSV Bayer Dormagen vs. SC DhfK Leipzig
TSV Bayer Dormagen U19M·
Vorrunde 4, Spieltag 8
HSG Bensheim/Auerbach vs. HC Erlangen
HSG Bensheim/Auerbach U19w·
1. Liga Süd - Spieltag 8
Frisch Auf Göppingen vs. Rhein-Neckar Löwen
Frisch Auf Göppingen U19M·
Vorrunde 2, Spieltag 8
HC Leipzig vs. SG 09 Kirchhof
HC Leipzig U19W·
Vorrunde 1, Spieltag 8
SV Werder Bremen vs. VfL Bad Schwartau
SV Werder Bremen U19w·
Vorrunde 3, Spieltag 8
TSV Bayer 04 Leverkusen vs. Borussia Dortmund
TSV Bayer 04 Leverkusen U19W·
1. Liga Nord - Spieltag 8
TSV Burgdorf vs. TuSEM Essen
TSV Burgdorf-U19m·
Staffel Nord-Ost - Spieltag 13
Stralsunder HV vs. MTV Braunschweig
Stralsunder HV Männer·
Übertragungen
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Spieltag 10