JBLH mA 1. Liga Nord: 1. VfL Potsdam vs. THW Kiel

29.11.25, 16:45 Uhr
Video-Livestream des Spiels 1. VfL Potsdam vs. THW Kiel in der 1. Liga JBLH Nord am 29.11.2025. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #handball #jblh #dhb #Liga1Nord @handball-net @deutscherhandballbund @jblhmaennlich @1-vfl-potsdam-u19m @thw-kiel-junioren
Heute, 15:45 Uhr
30.07.26, 17:15 Uhr
19.09.25, 16:45 Uhr
15.11.25, 14:15 Uhr
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30.03.25, 12:45 Uhr
09.11.25, 13:30 Uhr
18.10.25, 15:45 Uhr
15.03.25, 16:45 Uhr
12.10.25, 13:45 Uhr
16.11.25, 13:45 Uhr
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13.09.25, 15:45 Uhr
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06.12.24, 17:45 Uhr
18.01.26, 13:45 Uhr
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14.02.26, 16:45 Uhr
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30.11.24, 15:45 Uhr
18.01.25, 15:15 Uhr