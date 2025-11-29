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JBLH mA 1. Liga Nord: 1. VfL Potsdam vs. THW Kiel

1. VfL Potsdam 1990 U19m ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
1. VfL Potsdam 1990 U19m
1. VfL Potsdam 1990 U19m

29.11.25, 16:45 Uhr

Video-Livestream des Spiels 1. VfL Potsdam vs. THW Kiel in der 1. Liga JBLH Nord am 29.11.2025. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt.  #handball      #jblh     #dhb   #Liga1Nord   @handball-net   @deutscherhandballbund     @jblhmaennlich @1-vfl-potsdam-u19m @thw-kiel-junioren

Handball JBLH männlich 1. VfL Potsdam 1990 U19m THW Kiel Junioren
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Heute, 15:45 Uhr

Fußball
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30.07.26, 17:15 Uhr

Fußball
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JBLH mA 1. Liga Nord: SC Magdeburg vs. THW Kiel
SC Magdeburg U19m
JBLH mA 1. Liga Nord: SC Magdeburg vs. THW Kiel

19.09.25, 16:45 Uhr

Handball
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JBLH mA 1. Liga Nord: THW Kiel vs. Füchse Berlin
THW Kiel Junioren
JBLH mA 1. Liga Nord: THW Kiel vs. Füchse Berlin

15.11.25, 14:15 Uhr

Handball
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JBLH mA 1. Liga Nord: THW Kiel vs. 1. VFL Potsdam
THW Kiel Junioren
JBLH mA 1. Liga Nord: THW Kiel vs. 1. VFL Potsdam

25.01.25, 13:45 Uhr

Handball
FREE
JBLH mA 1. Liga Nord: SC Magdeburg vs. THW Kiel
SC Magdeburg U19m
JBLH mA 1. Liga Nord: SC Magdeburg vs. THW Kiel

30.03.25, 12:45 Uhr

Handball
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JBLH mA 1. Liga Nord: HC Empor Rostock vs. THW Kiel
HC Empor Rostock U19m
JBLH mA 1. Liga Nord: HC Empor Rostock vs. THW Kiel

09.11.25, 13:30 Uhr

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18.10.25, 15:45 Uhr

Handball
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JBLH mA 1. Liga Nord: THW Kiel vs. SG Flensburg-Handewitt

15.03.25, 16:45 Uhr

Handball
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JBLH mA 1. Liga Nord: VfL Horneburg vs. THW Kiel
VfL Horneburg-U19m
JBLH mA 1. Liga Nord: VfL Horneburg vs. THW Kiel

12.10.25, 13:45 Uhr

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18.10.25, 15:45 Uhr

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JBLH mA 1. Liga Nord: 1. VfL Potsdam vs. SG Flensburg-Handewitt

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JBLH mA 1. Liga Nord: 1. VfL Potsdam vs. Füchse Berlin Reinickendorf

28.03.25, 17:45 Uhr

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JBLH mA 1. Liga Nord: 1. VfL Potsdam vs. HC Empor Rostock

27.09.25, 16:15 Uhr

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20.03.26, 17:15 Uhr

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13.09.25, 15:45 Uhr

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12.02.25, 17:50 Uhr

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Viertelfinale 1. VfL Potsdam vs Rhein-Neckar Löwen mB

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1. VfL Potsdam 1990 U19m
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18.01.25, 15:15 Uhr

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