30.08.26, 14:30 Uhr UPCOMING : Live in 18d • 3h • 57m • 11s

Video-Livestream des Testspiels Bietigheim Steelers vs. EC Bad Nauheim am 30.08.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @bietigheim-steelers @ec-bad-nauheim