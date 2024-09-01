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Blue Devils Weiden vs. HC Banik Sokolov

Blue Devils Weiden ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Blue Devils Weiden
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27.08.26, 17:30 Uhr UPCOMING : Live in 15d • 6h • 55m • 49s

Video-Livestream des Testspiels Blue Devils Weiden vs. HC Banik Sokolov am 27.08.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @blue-devils-weiden

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