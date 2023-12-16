ProA: Dresden Titans vs. RÖMERSTROM Gladiators Trier Dresden Titans 16.12.23, 16:40 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Dresden Titans vs. RÖMERSTROM Gladiators Trier aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA vom 12. Spieltag am 16.12.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @dresden-titans @roemerstrom-gladiators-trierBasketballDresden TitansVET-CONCEPT Gladiators TrierBARMER 2. Basketball BundesligaDresden Titans ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.