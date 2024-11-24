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EC Bad Nauheim vs. Düsseldorfer EG

EC Bad Nauheim is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.
EC Bad Nauheim
EC Bad Nauheim

9/13/26, 4:00 PM UPCOMING : Live in 1M • 8h • 37m • 8s

Video livestream of the friendly match EC Bad Nauheim vs. Düsseldorfer EG on 09/13/2026. The clubs will be financially involved in the revenue. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @ec-bad-nauheim @duesseldorfer-eg

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