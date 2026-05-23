effect® ENERGY GFL: Dominant performance! The Invaders host the Panthers

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American Football
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effect® ENERGY GFL: Schafft Ravensburg die Playoff-Überraschung?
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effect® ENERGY GFL: Berlin Rebels vs. Hildesheim Invaders - Knapper Ausgang zum Ende der Regular Season
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GFL: Hart umkämpftes Halbfinale zwischen den IFM Razorbacks Ravensburg und den Dresden Monarchs!
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GFL: Punkteflut im Halbfinale zwischen den Potsdam Royals und den Munich Cowboys!
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GFL: Die Berlin Rebels erwischen eine gute erste Hälfte gegen die Munich Cowboys
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