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effect® ENERGY GFL: Dominant performance! The Invaders host the Panthers

effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL

The ScoringPlays of the game Hildesheim Invaders vs. Düsseldorf Panther in the effect® ENERGY GFL from 05/23/2026. The clubs will be financially involved in the revenue. #gfl #germanfootballleague #football #american-football #gflscoringplays #gfl-highlights @gfl @hildesheim-invaders @duesseldorf-panther

American Footballeffect® ENERGY GFLDüsseldorf PantherHildesheim Invaders

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