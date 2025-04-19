ProA: Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. RASTA Vechta II

Video-Livestream des Basketballspiels Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. RASTA Vechta II aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 33. Spieltag am 19.04.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @kreisbau-knights-kirchheim @rastavechtazwei