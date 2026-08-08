GFL2: Leipzig Lions vs. Elmshorn Fighting Pirates

Heute, 12:45 Uhr
Video-Livestream des Spiels Leipzig Lions vs. Elmshorn Fighting Pirates in der German Football League 2 am 08.08.2026. @leipzig-lions @elmshorn-fighting-pirates @gfl-2 #gfl2 #erimagfl #germanfootballleague #football #thisisgflfootball #american-football
Heute, 13:39 Uhr
Heute, 13:42 Uhr
Heute, 12:53 Uhr
15.08.26, 13:00 Uhr
Morgen, 12:45 Uhr
Heute, 13:45 Uhr
Heute, 13:30 Uhr
Heute, 12:58 Uhr
15.08.26, 13:45 Uhr
02.08.26, 12:42 Uhr
16.08.25, 13:45 Uhr
25.07.26, 12:45 Uhr
28.06.25, 13:40 Uhr
17.05.25, 13:40 Uhr
30.05.26, 12:45 Uhr
09.05.26, 12:45 Uhr
07.06.25, 13:40 Uhr
25.04.26, 12:45 Uhr
26.07.25, 13:45 Uhr