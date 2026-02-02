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Pressekonferenz BBC Bayreuth vs Bozic Estriche Knights Kirchheim

Medikamente per Klick Bayreuth
Medikamente per Klick Bayreuth

02.02.26, 11:08 Uhr

Die Pressekonferenz nach dem 20. Spieltag der @barmer-2-basketball-bundesliga zwischen dem @medikamente-per-klick-bayreuth und der @kreisbau-knights-kirchheim Der Endstand lautete 84:83.

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