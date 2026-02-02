Pressekonferenz BBC Bayreuth vs Bozic Estriche Knights Kirchheim

02.02.26, 11:08 Uhr
Die Pressekonferenz nach dem 20. Spieltag der @barmer-2-basketball-bundesliga zwischen dem @medikamente-per-klick-bayreuth und der @kreisbau-knights-kirchheim Der Endstand lautete 84:83.
18.10.25, 16:45 Uhr
26.04.25, 16:30 Uhr
21.09.24, 16:45 Uhr
06.04.25, 12:45 Uhr
18.10.25, 16:15 Uhr
23.11.25, 14:00 Uhr
25.10.25, 16:30 Uhr
12.10.25, 12:45 Uhr
26.10.25, 15:45 Uhr
14.04.25, 10:56 Uhr
01.11.25, 17:45 Uhr
09.03.25, 13:45 Uhr
05.10.24, 16:45 Uhr
04.10.25, 16:45 Uhr
02.05.26, 17:15 Uhr
06.02.26, 17:45 Uhr
08.11.25, 08:35 Uhr
18.01.25, 17:45 Uhr
01.12.24, 15:15 Uhr
01.03.25, 17:45 Uhr
03.02.24, 23:11 Uhr
10.11.24, 13:45 Uhr
07.04.24, 12:45 Uhr
20.10.25, 06:22 Uhr
08.02.24, 09:22 Uhr