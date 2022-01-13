RASTA TV: In Nürnberg Rechnung begleichen! (13.1.22)

In der Hinrunde unterlag @rastavechta Zuhause den @nuernberg-falcons-bc - nach Verlängerung. An diesem Doppelspieltagswochenende nun will der 13. den Vierten der @barmer-2-basketball-bundesliga #proa in dessen neuer KIA Metropol ARENA überraschen und so eine Rechnung begleichen. #rastavechta #vechta #wirsindrasta #barmer2basketballbundesliga #proa #sportdeutschlandtv