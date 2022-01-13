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RASTA TV: In Nürnberg Rechnung begleichen! (13.1.22)

RASTA Vechta II
RASTA Vechta II

In der Hinrunde unterlag @rastavechta &nbsp;Zuhause den @nuernberg-falcons-bc &nbsp;- nach Verlängerung. An diesem Doppelspieltagswochenende nun will der 13. den Vierten der @barmer-2-basketball-bundesliga &nbsp; #proa &nbsp;in dessen neuer KIA Metropol ARENA überraschen und so eine Rechnung begleichen. #rastavechta #vechta #wirsindrasta #barmer2basketballbundesliga #proa #sportdeutschlandtv &nbsp;

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